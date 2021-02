Renica: "Gattuso uomo vero, giusto che dica sempre la verità! Gli altri sono fatti con lo stampino, accanimento mai visto con Rino"

Alessandro Renica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Questi calciatori non possono non amore un allenatore con questi valori. Ci sono troppe assenze e si aggiungano altre assenze importanti. Gattuso è un uomo vero e piace tantissimo, giusto che dica tutto quello che pensa sempre, persone così vengono apprezzate. Lui riesce a trasmettere valori che se sono percepiti realmente dalla squadra sono fondamentali e determinati poi. Gli altri sono fatti con lo stampino. La stampa è andata oltre sempre con Gattuso, mai sentito così tanto accanimento come nei confronti di Rino. Alcuni articoli mi hanno turbato”.