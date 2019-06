Alessandro Renica ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "La coppia Manolas-Koulibaly? Singolarmente sono forti, ma ci sono anche delle cose che vanno considerate come le caratteristiche. Personalmente avrei cercato uno dalle caratteristiche di Albiol e non del greco che ha più le caratteristiche del senegalese. Da questo mi sembra di capire che Ancelotti giocherà con una squadra molto alta con terzini quasi a centrocampo, per iniziare da dietro servirebbe uno alla Jorginho"