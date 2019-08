Renica a CN24: "Callejon leader silenzioso. Manolas e Koulibaly troppo simili, manca un Albiol. Mercato? Troppi proclami, serve pragmatismo"

Alessandro Renica, ex calciatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Vincere lo scudetto a Napoli era una cosa mai accaduta e tutto veniva amplificato dal fatto che c’era il giocatore più forte del mondo. Si era creata una atmosfera unica ed irripetibile. Leader carismatico in questo Napoli? E’ un po’ difficile rispondere, ci sono più persone che possono ricoprire questo ruolo. L’anno scorso poteva essere Albiol o Mertens, oggi ci vedo Callejon. E’ un leader silenzioso che dà serenità e forza alla squadra. Va in campo con un grande spirito combattivo e trasmette queste sensazioni agli altri giocatori. Poi c’è l’allenatore, Ancelotti, che ha un certo carisma. Manolas e Koulibaly li vedo molto simili: forti nell’uno contro uno e di testa, aggressivi, ma dovrebbero avere una guida come Raul Albiol. Vedremo in campo le loro prestazioni, sono sicuro che Ancelotti possa sopperire alle loro mancanze. Mercato? Per ora è fatto più di proclami che d'altro... Mi sarebbe piaciuto una maggiore quantità di chiarezza e di pragmatismo”.