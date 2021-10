Reinildo, l'agente: "Non c'è bisogno di forzare il discorso rinnovo con il Lille per adesso. Napoli a gennaio? Mai dire mai nel calcio" [ESCLUSIVA]

Napoli calcio - Manuel Tomas, agente del terzino sinistro del Lille Reinildo Mandava, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Le cose stanno andando molto bene per il ragazzo e per il Lille. C'è un contratto fino al 2022, lui è tranquillo. Purtroppo con la nazionale le cose non stanno andando bene, ma questo fa parte del calcio. Rinnovo? Vedremo cosa succederà, per farlo c'è bisogno di un accordo tra le parti. Ad oggi non c'è stato nessuno incontro con il Lille. Non c'è la necessità di forzare il discorso, le cose stanno andando bene sul campo ed a giugno si vedrà. Napoli? Sono tanti i club interessati ma nel calcio le cose possono cambiare rapidamente. Non ci sono certezze sul suo futuro. Restare al Lille anche a gennaio? E' concentrato per dare il massimo con quella maglia, ma nel calcio mai dire mai. In questo momento, al di là di tutto, Reinildo è focalizzato sul progetto del club francese. Il futuro nessuno può saperlo. L'ultimo contatto con il Napoli risale a due settimane fa"