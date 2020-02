Reina, il papà: "Napoli-Barcellona? La qualificazione degli azzurri non sarebbe un miracolo! La situazione in Catalogna sta dando un'immagine penosa a tutto il mondo"

Ultimissime calcio Napoli - Miguel Reina, padre dell'ex azzurro Pepe Reina ed ex calciatore, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“La situazione che si è verificata a Barcellona è unica, sta dando un’immagine penosa a tutto il mondo visti i continui problemi tra il club e i giocatori. Difficilmente il Barcellona potrà tornare a giocare come faceva con Guardiola, è impossibile perché non ha giocatori come Xavi, Iniesta, David Villa, che hanno fatto del Guardiolismo un movimento. Il Barcellona ad oggi è al 70% Messi dipendente.

Io sono innamorato del gioco del Napoli. Il Napoli metterà il Barcellona in difficoltà e ha una rosa completa per poter battere gli spagnoli. Sarà una doppia sfida particolarmente complicata e combattuta per entrambi i club. L’eliminatoria è molto equilibrata perché il Napoli sta giocando molto bene. Se il Napoli dovesse passare non sarebbe un miracolo.

Fabian Ruiz? È un grande giocatore e le qualità che dimostra di avere sono uniche. Se io fossi un allenatore non fare mai a meno di lui"