Regione Campania, De Luca: "In Campania oltre il 70% di vaccinati con doppia dose. In Italia si riapre grazie ai vaccinati"

Ultimissime - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella sua consueta diretta del venerdì sui social:

"Coronavirus, questa settimana in Campania raggiungiamo l'80% di vaccinati con doppia dose nella fascia sopra i 12 anni di età. Su tutta la popolazione, quindi considerando anche chi ha meno di 12 anni, abbiamo oltre il 70% di vaccinati con doppia dose. Buone notizie: l'Italia comincia a riaprire un po' tutte le attività, grazie a quelli che si sono vaccinati, altrimenti saremmo ancora in lockdown. Siamo partiti con la somministrazione della terza dose per persone anziane, persone fragili, personale sanitario, e siamo la prima regione d'Italia a essere partita con la campagna di vaccinazione antinfluenzale, siamo partiti il 1° ottobre".