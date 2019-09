Regione Campania, De Luca: "Dovrebbero farci una statua d'oro, senza di noi San Paolo sarebbe caduto a pezzi. Ancelotti sbaglia"

Notizie calcio Napoli - Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, ha parlato ai microfoni di Lira TV soffermandosi sul caso scoppiato intorno agli spogliatoi dello stadio San Paolo. Ecco quanto da lui affermato:

"Una vicenda sconcertante. Ancelotti è una persona perbene, un signore, ma anche Omero qualche volta sonnecchia. Nello stadio San Paolo, di proprietà del Comune, non si faceva manutenzione da decenni. Era ridotto in condizioni pietose, ci si vergognava quando si ospitavano le squadre straniere in Champions. La Regione ha invece colto al volo l’occasione delle Universiadi per un grande investimento: 23 milioni di euro.

Abbiamo rifatto l’impianto di illuminazione, l’impianto audio, la pista di atletica, abbiamo sostituito i sediolini, effettuato l’impermeabilizzazione, oltre alle postazioni di pronto soccorso e alla videosorveglianza. L’impegno era di consegnare l’impianto al Napoli e al Comune per l’inizio della prima partita in casa. Probabilmente qualcuno ha visto qualche foto con impalcature e cartoni per terra e si è impressionato. La Regione non intende entrare nei rapporti tra il Comune e il Napoli. Io so solo che dovrebbero farci una statua d’oro. Senza l’investimento della Regione, il San Paolo sarebbe caduto a pezzi".