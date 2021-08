Regione Abruzzo, Marsilio: "Un onore ospitare il Napoli! Contratto saldo? Deve dirlo De Laurentiis. Non abbiamo pretese per avere gli azzurri in esclusiva"

Ultime notizie Napoli - Direttamente dall’Aqua Montis Resort di Rivisondoli, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rete8.

«Siamo ben felici di accogliere a braccia aperte il Napoli, che quest’anno ha anche in dotazione ben tre campioni d’Europa. Grazie a questa squadra e ai suoi tifosi che allieteranno la permanenza in Alto Sangro.

Ci aspettiamo ciò che è accaduto lo scorso anno, in misura ancora maggiore grazie alla vaccinazione che sta facendo fare passi indietro alla pandemia. Riconquistiamo maggiori libertà, più persone allo stadio, maggiore partecipazione popolare agli eventi anche grazie alla presenza del Napoli, per fare promozione al nostro territorio e alle sue eccellenze. Vogliamo dare una immagine positiva dell’Abruzzo in tutto il mondo, non scordiamo che il Napoli è una delle squadre più seguite al mondo e ha decine di milioni di tifosi in tutti i continenti.

L’Abruzzo vuole il Napoli in esclusiva? Non abbiamo pretese, il Trentino fa bene ad essere affezionato perchè ne sperimenta i benefici. Lo stiamo notando anche noi, quest’anno Rivisondoli ospita la squadra e Castel di Sangro la ospita negli impianti sportivi. Io spero che i tifosi del Napoli vengano qui per usare questo luogo come trampolino di lancio verso le altre località abruzzesi.

Se il contratto di sei anni che ci lega ai partenopei è ben saldo? Per noi sì, ma deve dirlo De Laurentiis se è soddisfatto. Noi lavoriamo, c’è un rapporto cordiale ed è una persona seria: siamo intenzionati a mantenere gli impegni»