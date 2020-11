Regione Abruzzo, l'assessore allo sport a CN24: "C'è malafede politica, non serve un bando per ospitare il Napoli a Castel di Sangro: spendere un milione non è uno scandalo"

Ultime calcio Napoli - Mauro Febbo, assessore allo sport della Regione Abruzzo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Castel di Sangro

“Il contratto con il Napoli è di sei più sei che si rinnova anno per anno. Dalle parole di De Laurentiis e Gattuso si capisce che non si aspettavano la nostra accoglienza. Contiamo sulla loro presenza, vale anche per la nostra immagine e per far conoscere il nostro territorio. C'è molta confusione in questo momento, c'è molta malafede politica. Se per ospitare il Napoli serviva un bando, allora vuol dire che non si capisce nulla di sport. Spendere un milione per ospitare il Napoli non è uno scandalo, il Trentino spendeva 900mila euro e non avevano lo stesso riscontro di tifosi. Spendiamo 14 mln vero per il Napoli, ma in 12 anni. Polemica sciocca che gli abruzzesi hanno rigettato. In questi giorni stiamo portando in giunta un progetto di sponsorizzazione in Campania. Non sono in dubbio i prossimi ritiri".