Regione Abruzzo, il presidente: "Tagliato il nastro del 'Villaggio Abruzzo', aspettiamo tanti napoletani con tante novità"

Marco Marsilio, presidente regione Abruzzo:

“Vogliamo far capire e scoprire la bellezza delle nostre montagne anche in estate oltre che in inverno. Questi sono posti frequentabili per tutto l'anno. Oggi è stato inagurato il Villaggio Abruzzo con il sindaco. E' stato tagliato il nastro, aspettiamo migliaia di visitatori. Le strutture sportive sono sempre di altissimo livello, il Napoli farà quattro amichevoli di livello internazionale. SI giocherà anche in notturna perchè lo stadio è abilitato, cosa che non si trova negli impianti di montagna. E' l'occasione per vedere i propri beniamini.