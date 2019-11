Regalo di Ancelotti a Klopp in estate, il tecnico dei Reds: "Rimasi senza parole, persona eccezionale"

Jurgen Klopp ha ricevuto una bottiglia di vino rosso, questa estate, da Carlo Ancelotti come messaggio di congratulazioni per la vittoria della scorsa edizione di Champions League. La consegna del tecnico azzurro è avvenuta prima dell'amichevole a Edimburgo ad agosto.

"Stasera è la terza volta che ci sfidiamo in questa stagione. Abbiamo giocato contro il Napoli in amichevole a Edimburgo e hanno avuto la meglio. Ho un ricordo bellissimo di quel amichevole perché Carlo Ancelotti fu protagonista di un gesto di classe. Mi comprò un bottiglia di vino rosso e mi scrisse un messaggio di congratulazioni per la stagione precedente. Ero molto imbarazzato quando me la diede, senza parole. Carlo è un grande, se dovessi elencare tutti i suoi successi occuperei tutto il programma. Confesso di non aver bevuto ancora il vino, sono sicuro che un giorno lo farò ma voglio conservarlo per ricordarmi del gesto bellissimo".

"Ci hanno sconfitti a Edimburgo in amichevole, su di noi hanno inciso le tante assenza. A settembre hanno avuto la meglio al San Paolo in una splendida partita di calcio".