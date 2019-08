Real Madrid, Zidane in conferenza: "Bale, James e tutti gli altri devono fare del loro meglio per questa stagione"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Celta Vigo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Gareth Bale rimarrà, abbiamo visto una grande partita da parte di tutti. Lui, James e tutti i calciatori pensano di restare e giocare per il Real e devono fare del loro meglio per questa stagione. L'infortunio di Hazard è stato una sfortuna per noi. Era essenziale per noi iniziare in questo modo. La pre-season è stata difficile nei risultati, ma non nel lavoro. Oggi ci siamo divertiti".