Real Madrid, Sergio Ramos allontana le voci sul ritiro: "E' lontano, voglio ancora competere e vincere!"

Ultime notizie calcio - Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, ha commentato così le voci che parlano, in questi giorni, di un suo possibile ritiro:

"Ho in mente la quinta Champions League, la prossima Coppa del Mondo in Qatar 2022 e la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Smetterò quando sarà il momento. Penso di essermi guadagnato il diritto di scegliere. Dal mio punto di vista, sono ancora un figlio di p... E nei prossimi anni giocherò ancora ai massimi livelli. Il mio corpo risponde e mi prendo cura di me stesso, al millimetro. La mia idea è quella di far parte della leggenda storica del Real Madrid. Vedo il ritiro un po' lontano: voglio ancora competere e vincere".