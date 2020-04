Real Madrid, l'ex Vazquez: "Jovic ha qualità importanti ma ha giocato poco, c'è anche un dubbio tattico. Fabian? Potrebbe giocare tranquillamente con i blancos"

Ultime calciomercato Napoli. Martin Vazquez è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Fabian al Real? E’ difficile dirlo, bisogna aspettare le valutazioni dopo l’emergenza legata al virus. Jovic è sicuramente un giocatore giovane che non ha fatto benissimo nelle poche opportunità concesse. C’è un dubbio anche tattico se sia prima o seconda punta, spesso ha giocato solo pochi minuti partendo dalla panchina e si vede che è poco abituato a giocare con la squadra. L’anno scorso in Germania ha fatto benissimo segnando tanti gol, però lì giocava sempre avendo continuità. Mi sembra che lui renda meglio fronte alla porta, non gli vedo grandi movimenti da centravanti, mentre alle spalle della punta riesce a ricevere meglio il pallone sfruttando la sua incredibile forza fisica".

Su Fabian: "Non ho dubbi che potrebbe giocare nel Real Madrid, ha già dimostrato di aver raggiunto un livello straordinario sia nel Napoli che nella Nazionale. Si dice che ci sono diversi club già interessati come Real, Barcelona oppure la Premier League. Questo fa capire il livello ma al momento i rumors vengono anche amplificati dal fatto che non si stia giocando".

Su Federico Valverde: "Quando un giovane ha la fiducia dell'allenatore, con le qualità che ha, riesce a rendere al meglio. Nel calcio di oggi è il prototipo di centrocampista moderno perchè è potente ma anche veloce e rapido. Inoltre tecnicamente non si discute ed ha l'abilità di poter giocare con entrambi i piedi".