Real Madrid, l'ex DT Pardeza: "Theo Hernandez non ha spazio al Real, James Rodriguez alla Juventus o al Napoli! Su Ceballos e Llorente..." [ESCLUSIVA]

Miguel Pardeza, ex DT del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto dichiarato:

"Theo Hernandez ha fatto così così al Real Madrid, poi c'è stato il prestito alla Real Sociedad. Al Real Madrid non avrà spazio, è chiuso da altri calciatori.

Florentino Perez investe molto sui giovani, quando lo fa non vuole poi perdere l'investimento. Ha pagato 30 milioni di euro poco tempo fa, adesso lo venderebbero ad una cifra inferiore ma riservandosi il diritto di ricomprarlo ad una cifra che consenta di rientrare dei soldi spesi. Eccezioni? Magari sì, normalmente il Real, però, non vuole perdere il controllo dei suoi giovani calciatori.

James Rodriguez? Non so se preferisce Ancelotti o Ronaldo, io gli consiglierei di giocare alla Juventus o al Napoli. Dopo il primo anno non è riuscito a ripetersi sugli stessi livelli, proprio per le difficoltà che ci sono a Madrid.

Ceballos e Llorente? Con Ceballos ci sarebbe sicuramente la recompra, difficile pensare che possa muoversi. Il secondo potrebbe uscire. Il prezzo? Dipenderà dai club che andranno a comprare.

Il valore non può discostarsi molto da quanto pagato dal Real: sarà difficile pagare meno di 30 milioni Theo Hernandez, Ceballos costa almeno 25 milioni di euro. Per James adesso chiede sicuramente meno degli 80 milioni spesi all'epoca; per Llorente serve qualcosa in più di 25 milioni di euro".