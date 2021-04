Ravezzani: "Il Napoli si è complicato la vita da solo, Osimhen sta mostrando potenziale"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fabio Ravezzani, giornalista.

"Inter e Juventus sembravano fuori concorso, l'Atalanta non si era snaturata e poi c'era il Napoli, forse anche la Roma e il Milan. Poi il campionato smentisce le previsioni e il Napoli è rimasto un po' più indietro e credo che si sia complicato un po' la vita da solo. Secondo me se Osimhen si dimostra quello che potenzialmente è ce la potrebbe fare. Corsa Champions? C'è uno Juventus-Milan che può complicare la strada a entrambe. L'Atalanta alla fine sono convinto che andrà in Champions League. Come dicevo prima, credo che il limite vero del Napoli sia stato quello di complicarsi la vita da solo. Senza tante polemiche, a volte pretestuose e inutili, restando più tranquilla la squadra avrebbe ottenuto qualcosa in più. Gattuso? L'uomo è straordinario, fa gruppo ed è un condottiero. Questo non è poco, guardiamo Conte con l'Inter. Quello che gli manca è che nelle situazioni di stress tende a esplodere un po' all'esterno. Il Milan due anni fa non andò in Champions League perché dopo un derby perso si presentò ai microfoni dicendo che non sapeva se restava, Leonardo gli rompeva le scatole. Capisco che lavorare De Laurentiis non sia facile ma il grande allenatore è quello che sa gestire fino alla fine. Ancelotti per esempio ha gestito meglio ed è andato via senza traumi. Il Napoli può battere l'Inter? Teoricamente sì. L'Inter viene da 11 vittorie, prima o poi smetterà di vincere. Però ha un'architettura solidissima. E' vero che gioca male ma quando hai Lukaku e Lautaro hai risolto tutti i problemi. Anche se il Napoli dovesse perdere contro l'Inter non se ne potrebbe fare una colpa: ha spianato la Juventus, ha battuto il Milan del derby. Se Gattuso farà una partita molto coperta e non cadrà nell'inganno di farsi attirare nella metà campo dell'Inter per poi far partire i contropiedisti un pareggio lo può portare a casa".