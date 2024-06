Ravanelli: "Nuovo ciclo Napoli, con tanta juventinità! Conte può vincere lo scudetto già l'anno prossimo"

Ultime notizie SSC Napoli - Compagno di Antonio Conte alla Juventus, Fabrizio Ravanelli ha parlato del nuovo allenatore azzurro all'edizione odierna de Il Mattino. Ecco alcuni passaggi salienti:

Antonio Conte guiderà il nuovo corso del Napoli. È un gran bel colpo quello di De Laurentiis?

«Sicuramente. Credo che si apra una nuova era per il Napoli con tanta juventinità. Sarà un Napoli aggressivo, con tanta cattiveria e determinazione in campo, quella determinazione che ha sempre contraddistinto le sue squadre. Penso che il Napoli prendendo Conte possa essere una delle squadre candidate a vincere lo Scudetto per il prossimo anno».

Se lo aspettava, però, che Conte, bandiera della Juventus, poi anche all'Inter, potesse realmente firmare per il Napoli?

«Sotto questo punto di vista, vado controcorrente perché altrimenti non dovrebbe più allenare e fare il suo lavoro. Credo che sia giusto che lui prenda la sua strada, anche se chiamato da un club antagonista della Juventus. Magari vincerà anche a Napoli, come ha fatto in altre piazze».

Tra pochi giorni prenderanno il via gli Europei. La Nazionale dove può arrivare?