Ravanelli difende la Juventus: "Pari col Milan? Bicchiere mezzo pieno..."

Ultime calcio - Due punti in quattro giornate, ma per Fabrizio Ravanelli quella di Allegri è una Juventus in netta crescita. Lo storico attaccante bianconero ha commentato in esclusiva per TuttoMercatoWeb:

"La Juventus di Allegri sta crescendo. Ieri sera ha fatto una grande partita per 60-70 minuti, giocando a calcio con intensità e qualità tecnica proprio come vuole il mister", esordisce Penna Bianca ai nostri microfoni. Alla fine però è arrivato un altro pareggio...

"Col Milan la Juventus è stata sfortunata a livello di episodi, avrebbe potuto chiudere la partita e sul 2-0 sarebbe stato tutto diverso. Poi è arrivato il pareggio della squadra di Pioli, che onestamente ha meritato un punto perché non ha mai smesso di giocare, ha sempre impegnato la Juve e l'ha messa in difficoltà". La prestazione di ieri sera può rappresentare una svolta, a livello di gioco, per la Juve di Allegri?

"Se andiamo ad analizzare la prova di ieri, il bicchiere è mezzo pieno. Come ho detto, la squadra è in crescita e col Milan ha preso gol solamente per un errore su calcio piazzato di Locatelli. Può succedere, anche se alla Juve non dovrebbe". Cosa manca alla Juventus di Allegri oggi?

"Oltre ai risultati, questo è ovvio, manca un ultimo step a livello fisico. Bisogna cercare di portare la condizione fisica della rosa al 100%, la Juventus deve mantenere per tutta la partita l'intensità di gioco mostrata nei primi 60-70 minuti della gara contro il Milan". Chiosa sui singoli: quali giocatori le sono piaciuti di più nell'1-1 dello Stadium?

"Tutti i giocatori della Juventus hanno fatto una grande partita secondo me. Dybala e Morata si sono sacrificati, ho visto un buon filtro a centrocampo, Alex Sandro è tornato a esprimersi ad alti livelli, la coppia centrale ha fatto molto bene, anche Danilo non ha spinto molto ma ha giocato una buona gara... Non facciamo drammi, dal mio punto di vista ci sono tutti i presupposti perché la stagione della nuova Juventus di Allegri sia positiva".