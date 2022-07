Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ho notizie di prima mano sulla strategia del club azzurro presieduto da Aurelio De Laurentiis, pare che il patron sia sceso in campo in prima persona per chiudere il super colpo in attacco in vista della prossima stagione. Accontenterà Luciano Spalletti in questa rivoluzione d'organico".