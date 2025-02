Raspadori, l'ex allenatore: "Non deluderà al posto di Neres, ma il ruolo è un altro. Sorpreso dalla sua permanenza? Ecco cosa penso"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco Cattani, ex allenatore di Raspadori nel settore giovanile del Sassuolo:

“Giacomo ora ha un’opportunità importantissima. Senza Neres dovrà farsi trovare pronto, ma lui è abituato a lavorare sui continui scetticismi che lo circondando. Ha vinto tutte le scommesse che gli scettici gli hanno messo davanti, lui è un positivo che alla fine riesce sempre a far ricredere tutti. Non deluderà in questo momento di difficoltà.

Può fare da vice-Neres? La sua posizione è più da seconda punta, come giocatore più all’interno del campo e che non parte dall’esterno. In coppia con Lukaku formerebbe una coppia super, può essere una bella opportunità vederla come vice-Neres con caratteristiche diverse. Mettere Giacomo come ala sarebbe uno spreco di caratteristiche, perché ha nelle corde ruoli diversi.

Poi conoscendolo, lui si adatterebbe pur di dare una mano ed essere utile alla causa. Se mi aspettavo un addio di Raspadori al Napoli già a gennaio? No, immaginavo che Giacomo sarebbe rimasto fino alla fine della stagione. Sa che ha un impegno importante col Napoli e lui è fatto così: se dà la sua parola, la mantiene fino in fondo”.