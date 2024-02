Raspadori a Dazn: "E' mancata la volontà di chiudere la gara, siamo arrabbiati! Champions? Ci crediamo, ecco cosa dobbiamo migliorare"

Notizie Napoli calcio. Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Cagliari-Napoli 1-1:

"La cattiveria in campo l’abbiamo messa tutti, quello che è mancato forse è un pizzico di volontà in più di chiudere la partita, fa arrabbiare prendere gol alla fine, ma penso che dipenda dal fatto che non siamo riusciti a chiudere prima la partita. E’ stata una settimana intensa con nuove idee, difficoltà da affrontare, ma lo si fa con voglia di farlo e volontà , ho sempre conosciuto solo la strada del lavoro per raggiungere degli obiettivi, non è semplice, se i risultati vengono meno è più difficile lavorare ma la nostra testa deve essere concentrata sulla prossima partita. La gestione della palla in alcuni momenti della partita potevamo farla meglio, è un aspetto su cui migliorare, sono tante le cose da migliorare, ma nel momento cruciale in cui stavamo facendo meglio non siamo riusciti a fare gol. Noi non siamo calati, la motivazione principale di questo pareggio è non essere riusciti a chiuderla.

Avversari con una mezza occasione fanno gol? C’è mancanza di ordine quando non abbiamo la palla, se non riusciamo a essere ordinati senza palla anche quando la riprendiamo non troviamo subito le posizioni giuste.

Cosa sistemare? Sicuramente l’ordine senza la palla, poi dal punto di vista mentale cercare di essere più continui, anche se oggi non siamo mancati dal punto di vista mentale, ma in un momento così in cui i risultati non sono continuativi, essere pronti dal punto di vista mentale è il miglior punto di partenza.

Se credo ancora alla Champions League guardando la classifica? E’ complicato ma finchè avremo un minimo spiraglio sarò il primo a crederci e sono sicuro che i miei compagni hanno la mia stessa idea, ci crediamo.

Io presto papà ? Sto cercando di prepararmi nel migliore dei modi ad una cosa che è la più bella che è capitata a me e alla mia fidanzata”.