Ranieri a Sky: "Napoli? Ho rivisto cose che facevano con Spalletti, forse non hanno la stessa gioia! Meno male che sono stati egoisti e non hanno fatto 0-2..."

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Cagliari-Napoli, è intervenuto l’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Partita svolta della stagione? Me lo auguro, ha fatto una buona partita contro una grande squadra campione d’Italia e che forse non ha la gioia dello scorso anno: Calzona non credo abbia fatto tanti allenamenti, ma ho rivisto cose che facevano con Sarri e Spalletti. Se la giocheranno con il Barcellona, per la Champions League ci sono tante avversarie.

Noi abbiamo fatto una buonissima partita, dopo il gol loro abbiamo lasciato due palle gol e meno male che siano stati al limite dell’egoismo, se avessero fatto 0-2 non ci sarebbe stato più nulla da fare. Avendo solo un gol di svantaggio ci abbiamo creduto fino alla fine, anche grazie ai tifosi. Giocando con questo cuore gli attaccanti devono essere sereni perchè arriveranno le occasioni anche per loro.

L’errore di Augello? Loro sanno che non voglio battere il fallo laterale sull’uomo vicino, e abbiamo giocato la palla corta: quando facciamo errori del genere, veniamo timbrati”