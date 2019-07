Rambaudi: "Trattativa James un parto, un suo arrivo potrebbe far soffrire Callejon"

Roberto Rambaudi, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"James al Napoli è un parto. Se però dovesse andare in porto questa operazione, tutte le parti in causa risulterebbero essere più che contenti. James è uno abituato a giocare anche sulla fascia destra e quindi un suo arrivo potrebbe far soffrire Callejon in questo Napoli. Elmas è la copia di Fabian Ruiz. Mi aspetto che possa essere la sua alternativa".