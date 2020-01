Roberto Rambaudi, ex calciatore ed opinionista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il colpo Demme è stato per il Napoli, per funzionalità, importante come lo è stato Ibrahimovic per il Milan. Serviva esattamente un giocatore così”.