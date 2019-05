Rambaudi: "Albiol è il vero leader della difesa. Insigne? Non rientra nel gioco azzurro e su Milik..."

Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21:

“Un Napoli che gioca bene a calcio, due terzini di qualità, con Albiol poi crescono tutti, anche Koulibaly. Un gioco che è stato assimilato bene, dispiace solo che in questo gioco non rientri Insigne. Mi è piaciuta la fame e la voglia di mettere in campo ciò che vuole il proprio allenatore. Il Napoli ha dimostrato ad Ancelotti che crede in quello che fa. Gioca contro l'Inter che ha tante motivazioni Champions e la batti in quel modo: il Napoli c'è! Milik? Ha fatto un'ottima partita a livello tattico”.