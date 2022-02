RAI, Verna: "Il Napoli regala un sogno ai tifosi, intanto posto Champions consolidato. C'è un calciatore jolly che può essere l'arma segreta di Spalletti"

Carlo Verna, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Ultime calcio Napoli

“La sconfitta dell'Inter nel derby e la vittoria del Napoli regala un sogno ai tifosi. La sconfitta dell'Atalanta che giocherà con la Juventus, consolida anche la posizione Champions League. Guardando al futuro, senza danni, è stato messo alle spalle il periodo più difficile con la coppa d'Africa. A Venezia, il Napoli ha chiuso la fase più difficile della stagione: ci si affaccia sul sogno. Il Venezia ha fatto una gara diversa dal solito, il gol è arrivato quando i lagunari hanno avanzato il baricentro. La differenza la fanno sempre i colpi. Esterni? Anche Elmas potrebbe giocarci, è un jolly che fa bene in ogni ruolo. Il Napoli, in panchina, aveva Mertens, Elmas e Demme oltre che Petagna, cosa che non accadeva ultimamente”.