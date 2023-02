RAI, Venerato: "Tutte le novità sui rinnovi di Leao e Calhanoglu"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai:



Bastoni e Calhanoglu in procinto di rinnovare?

“Ci sono ottime possibilità che il rinnovo si completi. Le interlocuzioni con l’agente sono state proficue, e credo che l’Inter potrà a breve annunciarne il buon esito. La base è di quattro milioni e mezzo, bonus esclusi. Dunque, Bastoni continuerà la sua storia in nerazzurro. Anche Calhanoglu proseguirà la sua avventura a Milano, sponda Inter. In tal caso si partirà da una base di sei milioni e mezzo”



Novità sul rinnovo di Leao?

“Ogni giorno potrebbe essere quello buono, sia per l’addio che per il rinnovo. Il giocatore ha più volte espresso la volontà di rimanere in rossonero. AI fatti, però, si fatica a concretizzare. Vi sono due principali ostacoli. Il primo è rappresentato dalla penale da riconoscere allo Sporting, che si aggira intorno ai sedici milioni e mezzo, a cui andrebbero poi aggiunte le tasse in caso di pagamento gestito dalla società rossonera. L’ulteriore problematica è rappresentata dalla clausola, che il giocatore vorrebbe ridurre. Il procuratore del portoghese ha offerto il ragazzo a vari top club europei, tra cui Psg, Newcastle, United e City. La base d’asta sarà di novanta milioni, poiché il club non vorrà farsi trovare impreparato”



Il Milan si muoverà per un rinforzo in attacco?

“Il Milan credo abbia la necessità di muoversi in attacco, Origi ha deluso e l’età avanza per Ibrahimovic. Ci sono dei profili che interessano al club rossonero, tra questi Okafor, Balogun e Kolo Muani. Vi svelo che proprio il secondo era un affare già chiuso dal Milan questa estate. Lo stesso Kolo Muani, tuttavia, rifiutò il trasferimento, con il timore di non giocare quanto auspicato, vista la folta concorrenza”



Il futuro di Mou sarà legato ai giallorossi?

“Credo che in tarda primavera ci saranno colloqui importanti, in cui il portoghese capirà se il club potrà permettergli di lottare per lo scudetto. Diversamente, suppongo che Mourinho saluterà. E’ una vicenda in evoluzione, di cui dovremo attendere gli sviluppi”



Futuro di Allegri?

“Molto dipende dall’evoluzione delle vicende giudiziarie. Se la Juventus non dovesse partecipare alle competizione internazionali, o addirittura finire in Serie B, non credo che Allegri possa proseguire la sua avventura in bianconero. La società potrebbe, in tal caso, essere costretta a cedere qualche pezzo pregiato, e sicuramente non potrebbe fornire l’allenatore di quelle risorse necessarie alle ambizioni e caratteristiche del tecnico livornese. Se non ci fossero particolari ripercussioni, invece, Max continuerà con la Vecchia Signora”

