Venerato: "Senesi-Napoli? Occhio al Borussia Dortmund! Maksimovic non rinnoverà, se Koulibaly non parte in estate resta fino a fine carriera"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Roma-Napoli? Siamo ancora a mercoledì, credo sia improbabile che Gattuso rischierà Lozano e Manolas dal primo minuto: recuperare clinicamente un giocatore non significa calcisticamente poterne disporre da inizio partita.

Comprendo le posizioni di tutti, ma la realtà non va mistificata: Gattuso ha rilasciato dichiarazioni polemiche prima del silenzio stampa non perchè offeso o piccato dalle mosse di De Laurentiis, libero di poter contattare chiunque. Non s’è mai posto questo problema, s’è arrabbiato per due motivi: De Laurentiis una settimana prima aveva avuto dai legali il contratto definito in tutti i particolari, ma è meno etico spifferare tutta la propria rabbia ai cronisti. Ai giornalisti potrebbe piacere, ma all’allenatore ovviamente fa rimanere male. Non l’ha fatto arrabbiare la possibilità della proprietà di chiamare altri allenatori, ma c’è stile e stile nel fare le cose.

Senesi? Se un giocatore piace in estate, può piacere anche successivamente. Piaceva moltissimo a Giuntoli e a Gattuso, vedremo se resterà il direttore sportivo. L’argentino è uno dei tre-quattro profili top tra quelli emergenti, ma su di lui non c’è solo il Borussia Dortmund: in Italia Milan ed Inter qualche informazione l’hanno presa.

Maksimovic non rinnoverà, un centrale arriverà e poi vedremo cosa succederà per Koulibaly: se non parte questa estate, resta per tutta la carriera”