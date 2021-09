RAI, Venerato: "Napoli in lotta con tre squadre per lo Scudetto, a Firenze test importante. Spalletti valore aggiunto"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Il Napoli è competitivo, accreditato al pari di Inter, Juve e Milan, anche se l'avvio non è stato dei più impossibili. La squadra è in salute e ora l’impegno di Firenze contro una squadra ottima con un allenatore che io adoro e che considero il migliore della nuova generazione, il più bravo per distacco, ci dirà ancora di più sul ruolo che potrà recitare in questo campionato. Spalletti resta il valore aggiunto di questo Napoli".