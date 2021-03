RAI, Venerato: "Napoli-Bologna, dubbio Demme-Bakayoko per Gattuso ma il tedesco resta favorito. Ospina tra i pali, su Osimhen..."

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ad oggi dico che l'unico dubbio riguarda Demme e Bakayoko ma secondo me gioca il primo. Tra i pali ci sarà Ospina e non Meret. Mi arrivano conferme su Ghoulam e Di Lorenzo, con Koulibaly e Rrahmani al centro. Out Maksimovic. Osimhen sarà convocato e se il piano gara sarà rispettato, potrebbe avere 15 o 20 minuti da giocare in campo".