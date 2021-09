Rai, Venerato: "L'infortunio a Meret può costargli la stagione, se Ospina gioca da top sarà difficile levarlo dal campo"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Possibilità che Cuadrado e Ospina sbarchino prima in Italia sullo stesso aereo per sbarcare a Napoli o a Roma in vista di Napoli Juve. Il Napoli potrebbe cambiare le gerarchie. Questo infortunio per Meret può costargli il percorso di crescita, perché se Ospina gioca da Ospina per 4-5 partite poi è difficile levarlo dalla porta. Il Napoli però ha deciso di fare un percorso di crescita con Meret e penso gli darà occasioni".