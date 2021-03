RAI, Venerato: "Il Napoli può ancora rinnovare Hysaj, lasciarlo andare ad una concorrente è un grave errore anche economico"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Grande errore del Napoli perdere Hysaj, è un buon terzino che gioca su entrambe le fasce. Non rinnovare Hysaj economicamente è un’operazione in perdita del Napoli che è una certezza. Al suo posto arriverà soltanto un rimpiazzo a quel punto. Certi giocatori fanno storia e aiutano ad inserire i nuovi acquisti come fanno Chiellini e altri nella Juve. Il Napoli deve tenersi questi calciatori come Insigne, Hysaj e tanti altri che danno tanto per la maglia e fanno gruppo. Invece di farlo andare a club rivali proverei ancora a tenerlo perché non ha accordi con nuove squadre".