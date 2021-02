Rai, Venerato: "Sarri? ADL l'ha chiamato ma il tecnico non conferma: tornerebbe solo con tre condizioni... Il figlio e la moglie spingono per il grande ritorno"

Napoli Calcio - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gattuso cambia e fa la difesa a tre perchè il terzino sinistra che possa far rifiatare Mario Rui non c'è, Ghoulam non è pronto. Elmas non agirà alle spalle di Politano ma da esterno di centrocampo. Il falso nueve sarà Politano che consentirà a Zielinski e Insigne, a turno, di diventare prima punta. Ghoulam non poteva giocare? Peccato, non è in grado di fare una gara da titolare, era il terzino sinistro più forte d'Europa dopo Marcelo con Sarri. Sarri? Ha lasciato un marchio importante nella testa di De Laurentiis: ci stanno pensando, ADL l'ha anche chiamato ma il tecnico non l'ammetterà mai. Direbbe di sì con tre condizioni: non sarebbe un problema avere una squadra ridimensionata, vorrebbe chiarezza con la piazza da parte del presidente. Seconda condizione è l'aspetto economico: non ritiene possibile guadagnare quanto al Chelsea o la Juve, ma una via di mezzo rispetto alla prima esperienza azzurra. la terza cosa è la riconferma di Giuntoli e Pompilio. Dirà di no a tutti, avrebbe detto si solo al Chelsea che lo ha cercato quando ha esonerato Lampard. Tornerebbe anche per un motivo familiare, il figlio e la moglie gli chiedono di tornare a Napoli tutti i giorni. Puntare un euro? ADL vuole un allenatore offensivo che giochi a 4. Petrachi? E' un direttore sportivo che ama scegliere gli allenatori non lasciar scegliere i presidenti".