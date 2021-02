Rai, Venerato: "Gattuso ha chiesto un terzino sinistro a novembre ma ADL è stato chiaro. Vi spiego le cessioni di Malcuit e Llorente. Mollare l'EL? La coperta è cortissima..."

Napoli Calcio - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Venerato

"Il Granada aveva assenze importanti la è riuscito a sopperirle meglio rispetto al Napoli di Gattuso. Approccio fallimentare del Napoli e due errori che hanno condizionato la gara. Malcuit? E' un giocatore che ha avuto problemi fisici e non è mai stato schierato. Sulle condizioni agonistiche post infortunio di Malcui nessuno ha messo le mani sul fuoco. Gattuso aveva chiesto a novembre un terzino sinistro, cosa che la proprietà per motivi economici non ha fatto perchè ADL ha spiegato che Ghoulam costa tanto e senza cederlo era difficile. Llorente? Gattuso non ha dato via Llorente, ma era la riserva delle riserve. ha cercato di tenerselo proprio per gli infortuni, ma alla fine la società ha deciso di cederlo. Lobotka? Per le indisponibilità, doveva per forza giocare lui. Mollare Europa League? Coperta cortissima, ma barattare un successo a Bergamo con una contro il Granada, firmerei per Bergamo. Rrahmani? Un buon giocatore".