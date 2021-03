Venerato: "Galtier non sarà l'allenatore del Napoli: quattro i nomi caldi, contatti con l'entourage di Fonseca anche lunedì. Su Fabian e Koulibaly..."

Napoli Calcio - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"DAZN? Una rivoluzione copernicana: Sky ha iniziato il cambiamento, oggi si passa dal satellite ad internet. Un calcio diverso, con app e altro. La carta vincente è stata l'alleanza con la Tim e quindi la banda larga. I presidenti avevano paura di problemi di segnale. L'idea DAZN nasce dalla sponsorizzazione di Agnelli e De Laurentiis che poi, piano piano, sono riusciti a trovare altri alleati. Galtier? Potrebbe anche arrivare in Italia ma non a Napoli: non è nella lista. I nomi sono sempre i soliti: lunedì c'è stato un contatto con l'entourage di Fonseca, sono sicuto si sia parlato anche con quello di Simone Inzaghi. Juric e Italiano continuano a piacere tanto. De Laurentiis è andato nello spogliatoio dello Spezia dopo la coppa Italia per riempire di complimenti Italiano. Sarri? Piace, ma al momento non c'è stata nessuna telefonata a Figline. Fabian e Koulibaly? Sono sul mercato, vedremo se riusciranno a trovare una squadra e se le richieste del presidente saranno accontentate. Fabian ha delle richieste economiche che il Napoli non può accontentare".