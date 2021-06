Rai, Venerato: "Basic sogna Napoli! Affare che non può sbloccarsi prima di un mese, ora le cessioni. Il Bordeaux può non aspettare ADL"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Basic Napoli

Calciomercato: Basic Napoli, le ultime da Venerato di Rai

“Basic sogna Napoli, ha comunicato il suo entusiasmo al suo agente. E’ da anni che il Napoli lo segue, ha letto le notizie anche dai giornali e ora attende. Già in passato Basic poteva firmare con il Napoli e il Bordeaux gli impedì di farlo, da quel giorno è rimasto col dente avvelenato. Il Napoli deve prima fare plusvalenze in uscita, quindi si dovrà ancora attendere. E’ da capire se il Bordeaux attenderà il Napoli per Basic e lo stesso calciatore se avrà pazienza. Il Napoli dovrà prima fare almeno un mese di cessioni senza nessuna fretta, vuole tanti soldi per i suoi campioni, poi inizierà il mercato in entrata".