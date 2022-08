Rai, Venerato a CN24: "Spalletti vuole Simeone per il suo carattere, affare in stand-by"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli, Petagna e Simeone. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: le ultime su Petagna e Simeone

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"In stand by l'affare Petagna-Monza e Simeone-Napoli. L'unica cosa che al momento si può fre è tranquillizzare le parti (agenti e giocatori) dicendo che la trattativa si farà. Al momento però il Napoli chiede un prestito con diritto di riscatto e l'Hellas vuole l'obbligo. Spalletti vorrebbe Simeone per il suo carattere, è forte mentalmente".