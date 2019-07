RAI, Venerato a CN24: "Rog in vendita, quattro club sul croato! Sostituto? Il Napoli segue tre profili"

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Rog? Sono tutte in pole position: Fiorentina e Genoa possono accelerare, il Cagliari meno. Poi c'è lo Schalke che lo voleva già nelle scorse sessioni di mercato, il club tedesco parla con Fali Ramadani. Il Napoli chiede 15 milioni più bonus per arrivare a 18". "Sostituto di Rog? Il Napoli potrebbe decidere di pagare la clausola di Pulgar (15 milioni, ndr). Parla sempre con il Fenerbahce per Elmas, meno con il Boca per Almendra perché ha una clausola rescissoria molto alta. Molto dipende anche dal futuro di Allan, qualcosa succederà".