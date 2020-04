Enrico Varriale è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L'ipotesi di riprendere il 24 maggio secondo me è troppo ottimistica. Il calcio si deve dimostrare all'altezza dell'emergenza che stiamo attraversando. Se si riuscisse a trovare un'unione anche con la Fifa potrebbe esserci un segnale importante. Arek Milik non ha avuto fortuna a Napoli. Il club non si farà trovare impreparato di fronte alla sua partenza".