RAI, Varriale: "Napoli inferiore solo alla Juventus per rosa, fondamentale avere ricambi di valore in questa fase"

Ultime notizie calcio Napoli – Enrico Varriale, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli di Gattuso ha perso con il Lecce solo una volta ingranata la marcia. La profondità della rosa degli azzurri è seconda solo a quella della Juventus. La Lazio ha inserito Bastos e Lukaku mentre l’Atalanta Ilicic e Castagne. In questa fase avere dei ricambi importanti è una cosa fondamentale. Purtroppo però il Napoli è troppo lontano dalle zone in cui meriterebbe di stare. Demme è arrivato senza generare troppo entusiasmo ma è diventato in poco tempo un calciatore fondamentale. Vanno seguite le indicazioni di Gattuso, non è certamente facile sostituire uno come Milik”.