RAI, Varriale: "Milik non è una prima punta, Ancelotti vuole Lozano. Veretout? Non arriverà..."

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Napoli Magazine Live, trasmissione in onda su Napolimagazine.com. Ecco le sue parole.

"Siamo in un momento particolare in cui non esistono più giocatori o allenatori che si legano a vita ad una squadra e così può capitare che Sarri possa andare alla Juventus ma anche che Conte, che tutti abbiamo sempre identificato come uomo-Juve, sarà il prossimo allenatore dell’Inter. Ai tifosi può anche non piacere, ma i professionisti sono così, soprattutto quando hai occasioni importanti per dimostrare ancora di più il tuo valore. I nomi per l’attacco del Napoli sono tanti e diffido un po’ da chi dà per certe notizie che sono, invece, tutte da verificare, ciò premesso credo che la prima scelta di Ancelotti sia anche quella più difficile da raggiungere, ovvero Lozano, poi ci sarebbe Rodrigo mentre l’ipotesi molto accattivante di Icardi, credo sia definitivamente tramontata. Milik ha dimostrato di meritare la maglia azzurra, ha superato momenti difficilissimi che potevano stroncargli la carriera, venendone fuori alla grane, ma si è visto sul campo che non può fare la prima punta. Credo che Manolas andrà via da Roma, anche se difficilmente resterà in Italia, poi personalmente, al fianco di Koulibaly, ma anche del greco, vedrei sempre meglio un giocatore come Albiol. Veretout è un buon giocatore, certamente uno dei pochi che si è salvato dalla brutta stagione dei viola, ma non credo arriverà a Napoli, devo anche dire che ha un agente molto bravo a far parlare dei suoi assistiti. Comunque non credo partirà qualche big del centrocampo, ovviamente mi riferisco ad Allan, ripeto, l’investimento importante il Napoli dovrà farlo in attacco".