RAI, Varriale: "Insigne confermato da Mancini per Italia-Bosnia. Con l'arrivo di James qualcuno potrebbe partire"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Italia-Bosnia? Ci sarà qualche cambio, sicuramente: Bernardeschi potrebbe giocare in attacco al posto di Chiesa, mentre Belotti ed Insigne saranno confermati. Potrebbe esserci un avvicendamento tra Barella e Pellegrini in mezzo al campo, o al massimo in staffetta. In difesa saranno confermati Bonucci e Chiellini, o chissà se giocherà Mancini al posto di Florenzi a destra. Napoli? Io credo che l’obiettivo sul mercato sia uno e poi tante sotto-priorità: James e Lozano sarebbero grandi colpi, ma se arrivasse il primo forse qualcun altro partirebbe e penso a Lorenzo Insigne”