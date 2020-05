Rai, Varriale: "Il calcio è troppo esteso, forse andrebbe riformato a partire dai campionati"

Ultime calcio - Enrico Varriale, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Speriamo che l'Italia possa ripartire presto. Non sarà semplice, alla normalità si tornerà con calma. Il ministro dello sport non può pensare a non ripartire. Serve mettere tutti in sicurezza col protocollo. Al primo posto va la salute, ma serve ristrutturare il tutto per non avere ulteriori problemi. Il calcio è troppo esteso, forse andrebbe riformato a partire dai campionati".