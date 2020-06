RAI, Varriale: "Gattuso ha ricostruito il gruppo, Atalanta la squadra peggiore da affrontare"

Ultimissime calcio Napoli - Enrico Varriale, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"A Napoli c’erano le condizioni peggiori per ripartire e Gattuso in poco tempo ha ricostruito un gruppo, questa è la base per ottenere dei risultati. Poi ha messo a posto anche alcune cose dal punto di vista tattico grazie anche all’inserimento di calciatori come Demme e Lobotka che non erano da prima pagina. Da quel momento gli azzurri hanno trovato il giusto equilibrio. L’Atalanta è la squadra peggiore da affrontare perché corre più di tutti”.