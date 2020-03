RAI, Varriale: "Dubito che si possa tornare a giocare il 2 maggio. Quando caleranno i contagiati ci vorrà del tempo"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Enrico Varriale, vice direttore di RAI Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’ipotesi è quella di tornare a giocare il 2 maggio, ma non ci credo. Difficile pensare che alla fine della pandemia si possa tornare a giocare col rischio di ricontagiarsi. L’Europeo va spostato più avanti, Mancini lo risposterebbe a novembre del 2020. Però anche qui siamo nel campo delle ipotesi, ci sono dei calendari da organizzare. Al momento va tutelata la salute di tutti, calciatori, giornalisti e tifosi. Ho letto l’intervista di Fabio Cannavaro dalla Cina, al di là della sua umanità faceva notare come anche adesso, a Wuhan non è che siano cominciati tutti gli adempimenti e l’attività calcistica. Nel momento in cui cominceranno a calare contagiati e vittime non si può ricominciare il giorno dopo. Ora dobbiamo dimostrare di essere un grande paese, bisogna armarsi di pazienza e di coraggio”.