Notizie calcio - "Se questo maledetto virus ci darà finalmente tregua. le fasi finali delle coppe Europee si giocheranno a luglio e ad agosto. Lo ha deciso la UEFA. Passare dalle improbabili amichevoli in giro per il mondo a partite vere, in piena estate, sarà insolito ma calcisticamente stimolante", questo il tweet di Enrico Varriale, giornalista della RAI.