RAI, Varriale: "Attendiamo una reazione dal Napoli, non può fare passi falsi a Udine"

Ultimissime calcio Napoli - Enrico Varriale, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Deve esserci questa reazione che attendiamo dal Napoli. Il Napoli ha già avuto tante occasioni, sprecandone altrettante, la scintilla finora non è arrivata nonostante un ottimo cammino in Champions, giocando con ardore e concentrazione che in campionato è mancato. Le ultime gare sono abbastanza preoccupanti, poi quando le cose non vanno bene escono spaccature, i gruppi ecc. ma la cosa grave è la mancata reazione. Io ricordo la gara con la Spal, quando potevi riaccorciare sulle prime due che avevano pareggiato il giorno prima".

"Nessuno può fare passi falsi. Il Napoli deve innanzitutto avere il piglio giusto, molte sono state sbagliate dall'inizio. Il ritiro spero possa essere utile per avere quella scintilla che porti alla continuità che non è mai stata mostrata":