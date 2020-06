Rai, Venerato: "Rinnovo Milik, arriva il rifiuto. Il polacco vuole la Juve, spunta l'opportunità Bernardeschi come contropartita"

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2:

Milik

“Milik-Juve, avversari in coppa e futuro insieme. Parziale apertura da parte del Napoli sull'inserimento di contropartite tecniche. Giuntoli cerca l'erede di Callejon, Bernardeschi piace. Per il polacco pronto contratto da 5 milioni all'anno per 4 anni e non ha accettato il rinnovo del contratto offerto dal Napoli. Il club azzurro continua a valutarlo 50 miloni. Ma avrebbe intenzione di dare una seconda possibilità di acquisto ai bianconeri. Chiedendo 30 miloni cash più il cartellino di Federico Bernadeschi. Secondo lo scouting partenopeo potrebbe rimpiazzare sulla corsia destra Callejon. Milik piace molto anche alla Roma (chiesti cash più Under all'ad giallorosso Fienga). Piace anche al Milan, Manchester United, Tottenham, Newcastle e Atletico Madrid. Ma la punta polacca spinge per i bianconeri. Un atteggiamento poco gradito a Castelvolturno e dintorni".