Rai, Perillo: "Lo Celso perfetto per Osimhen, ha una caratteristica unica. Il debutto di Kim darà entusiasmo"

Antonello Perillo della Rai è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Lo Celso ha una dote importante, salta spesso l'avversario e ha un assist che è un marchio di fabbrica, il passaggio rasoterra per l'attaccante. Immagino i suoi lanci per Osimhen negli spazi, mi piacerebbe moltissimo per il Napoli. Il debutto di Kim può dare più entusiasmo nella prossima partita amichevole del Napoli rispetto l'Adana. Va chiarita la situazione del portiere".