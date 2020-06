Rai, Perillo: "Meret? Nulla contro Ospina, ma per me Meret non si discute. Un portiere si giudica per le parate"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonello Perillo, direttore TGR Campania:

“Una gara di alta intensità quella tra Napoli e Inter. La RAI ha ben trasmesso, con una bella telecronaca, lo spettacolo vero l'hanno dato le due squadre. Il Napoli mi è piaciuto per grinta, intensità e siamo in finale. Non è bello a vedersi, forse, ma non possiamo neppure pretendere. Dopo un primo sbandamento iniziale – giustificato da quel gol a freddo – si è rimesso in carreggiata. Gattuso è stato molto bravo a gestire i cambi, credo che Fabian Ruiz giocherà dal 1' contro la Juventus, Demme imprescindibile, Allan non so come stiano le cose. Zielinski inizialmente non mi è piaciuto, poi si è ripreso. Di Lorenzo? Gattuso potrebbe ipotizzare di impiegare Maksimovic come faceva Ancelotti per contrastare Cristiano Ronaldo. La Juventus ha un tasso tecnico notevole, bisogna capire comunque le condizioni delle squadre. Sono ottimista, Gattuso ha preparato bene questo momento. La squadra si è allenata, tutti i calciatori hanno rispettato le consegne disposte dallo staff, mi sento sicuro. Secondo me i primi 30' del Napoli contro l'Inter sono stati molto condizionati dal gol subito. Meret? Nulla contro Ospina, ma per me Meret non si discute. Il discorso del portiere che gioca con i piedi, ha un suo fondamento, ma fino ad un certo punto. Un portiere si giudica per le parate".